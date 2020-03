“Di questa malattia non si muore”. Quando il Pd dileggiava Fontana per la mascherina

Il Pd negava il coronavirus e prendeva in giro il governatore della Lombardia Fontana perché si era messo la mascherina. Era il primo marzo, e il Pd non aveva ancora capito niente. Su Coffe break su La7 il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, dice delle cose allucinanti, e per giunta lo fa con la sicumera arrogante della sinistra, di quelli che hanno capito tutto e gli altri sono degli idioti.

Il Pd sottovalutava la situazione

Fontana qualche giorno fa l’aveva detto: “A Roma non hanno capito”… Ma a noi ci sembra che neanche a Pesaro avesse capito, ancor ail primo marzo scorso, a giudicare dalle cose allucinanti che dice. Nel video Ricci racconta divertito di un incontro che ha avuto con i sindaci in Lombardia e che questi sindaci erano in ritardo. Racconta della confusione, della paura dell’emergenza, e finalmente giunge alla verità rivelata dal Pd.