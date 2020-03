Delmastro: “Da Conte annunci seri, provvedimenti ridicoli”

Conte deludente. La preoccupazione di Fratelli d’Italia è palpabile in queste ore. Alla collaborazione con il governo non fa velo però segnalare la confusione e la “fuffa” contenuti nel decreto

Andrea Delmastro è categorico. Il parlamentare di FdI osserva: “Continuiamo a fare appello al nostro senso di responsabilità nazionale e continuiamo a fronteggiare con spirito di collaborazione il coronavirus. Ma quanta delusione per un Presidente del Consiglio che vive in mezzo al guado fra annunci seri e provvedimenti ridicoli e dimezzati”.

Spiega Andrea Delmastro: “L’Italia è “quasi” chiusa, il Presidente è stato “quasi” serio, il provvedimento “quasi” definitivo, ma il virus si propaga seriamente e per intero”. E’ la drammatica realtà. Quel “quasi” segnalato dal parlamentare di FdI descrive una confusione inquietante.

“Purtroppo questo Governo continua a inseguire il coronavirus e non accenna a superarlo. Basta annuncite, virus politico nefasto e ridicolo, servono provvedimenti seri per un virus che è solo nefasto e per nulla ridicolo”.