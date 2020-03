“L’eurodeputato Corrao ha ragliato qualcosa contro Giorgia Meloni sul Mes. Per quanto i suoi strali non salgano al cielo, deve essere proprio dura andare a dormire incendiari e svegliarsi scendiletto della Troika europea. Corrao, al posto di indirizzare le sue petulanti critiche alla Meloni, dovrebbe spiegare perché a dicembre il Movimento 5 Stelle ha votato la risoluzione a favore del Mes nella ”logica di pacchetto”. ” Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia, rispondendo alle accuse rivolte dall’eurodeputato 5 Stelle Corrao a Giorgia Meloni. “Corrao spieghi cosa sia la logica di pacchetto: il pacco che il M5S ha dato ai suoi elettori, il pacco che gli elettori hanno già dato e ancora più daranno ai 5 Stelle o il pacco che l’Europa intende dare all’Italia. Io le accendo tutte e tre. Corrao quale accende?”, domanda in conclusione Delmastro.

Il delirio di Corrao contro la Meloni

Che cosa aveva detto Corrao? Ecco il delirio del pentastellato. ”Togliete i social a Giorgia Meloni! Su Twitter scrive che è merito di Fratelli d’Italia se l’Eurogruppo ha rinviato la discussione su Mes. Non avremmo mai immaginato che, mentre tutta Italia soffre per la più grande emergenza sanitaria mondiale del secolo, lei pensi ad attribuirsi meriti che non ha. È semplicemente patetica”. Queste le parole dell’europarlamentare del Movimento 5 Stelle. “Se oggi la riforma del Mes è rinviata, spero per sempre (anzi si dovrebbe smantellare quello in vigore), il merito è del governo italiano e, in particolare, del movimento 5 stelle che ha sollevato la questione sia mediaticamente che dove conta, ossia nelle sedi competenti tramite il sottosegretario agli affari europei Laura Agea. “Se vuole Giorgia Meloni ci può ringraziare, sarebbe cosa dovuta e giusta. Lei invece era parte del governo Berlusconi IV che il Mes in vigore lo ha negoziato e approvato. Adesso auspichiamo che si passi ai fatti e si superino totalmente le vecchie logiche europee”, aveva concluso Corrao.