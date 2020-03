Finisce l’incubo coronavirus per Alberto Cirio, almeno sul piano personale. Il presidente della Regione Piemonte ha infatti annunciato la guarigione oggi. “Ho appena ricevuto l’esito del doppio tampone di verifica ed entrambi hanno dato esito negativo al coronavirus“, ha fatto sapere il governatore, che era risultato positivo alla Covid-19 l’8 marzo.

Cirio: “E ora corro all’Unità di crisi”

“Ve lo dico mentre mi preparo per correre all’Unità di crisi, perché l’unica priorità è continuare a lottare”, ha poi rivelato Cirio, spiegando che la sua battaglia contro il contagio e la malattia ora si potrà concentrare tutta sul ‘fronte esterno’. “Quello che ho sconfitto dentro di me adesso continuo a lottare per sconfiggerlo anche fuori“, ha detto il governatore, che comunque anche dalla quarantena ha continuato a seguire la situazione e a essere presente con messaggi e aggiornamenti online.

“Insieme possiamo farcela. Ma dovete restare a casa”

“È una battaglia che possiamo vincere. Dobbiamo solo continuare a lavorare con lucidità e con grande impegno”, ha aggiunto il presidente, ricordando che la si può vincere “tutti insieme perché dipende da tutti quelli che oggi decideranno di restare in casa”. “Più si sta a casa, più questa battaglia si vince in fretta“, ha concluso Cirio.