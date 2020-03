Coronavirus, un 88enne commuove il web: «Vorrei festeggiare qualche altro compleanno» (video)

Le parole di un anziano per bloccare il coronavirus. «Tanti auguri a me. Oggi compio 88 anni. L’unico regalo che vorrei è ancora qualche altro compleanno da festeggiare con voi». Matteo Salvini sulla sua pagina Fb pubblica il video di anziano che lancia un appello. L’anziano legge un messaggio scritto su più fogli. «Io faccio la mai parte, tu fai la tua. Io resto a casa, fate lo stesso». Salvini commenta: «Dolcissimo nonno, auguri di cuore. #chiuderetutto».

Coronavirus, l’appello dell’anziano e i messaggi del web

In un tempo in cui gli anziani sono i più a rischio di contrarre il coronavirus e di pagarne le conseguenze occorre avere più attenzione per i nostri nonni. In questi giorni di emergenza abbiamo sentito orrori di ogni tipo. Frasi choccanti come “tanto sono vecchi e anche se muoiono…”. Lo abbiamo visto quando ci snocciolavano i dati e parlando dei morti dicevano:«Però erano vecchi e con altre gravi patologie». Per fortuna c’è chi dà valore alla vita e agli anziani.

I messaggi di auguri

Tantissimi i messaggi di auguri che sono arrivati al nonno. Scrive un utente: «Auguri vedrai che ce ne saranno ancora di compleanni da festeggiare stando a casa Non correrai rischi Buon compleanno». E un’altra aggiunge: «Questo appello mi fa sentire orgogliosa perché io sto facendo quello che fa questo signore io sto a casa anche perché sono sola e 85 anni. E avrei voglia di campare ancora qualche anno ce la metterò tutta». E un altro aggiunge: «Che tenerezza mi fanno. Il mio papà anche lui ha 80 anni. È difficile abituarsi a stare a csa, anche se sarà spero momentaneo. Mi viene da piangere poveri anziani sarà solitudine ma passerà il più presto possibile. Siamo ottimisti forza vecchietti». E un altro ancora: «Questa massa di egoisti pensa ai loro “vecchi” solo quando devono fare da babysitter ai loro marmocchi!! Vergognatevi!! Auguri nonnino, a chent’annos!!».