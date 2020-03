Su Facebook parla dell’emergenza “economica e sociale” che dovremo affrontare dopo quella sanitaria, Giuseppe Sala. Ma nella sua Milano, piegata più di altre città dai contagi, dalle serrate e dall’obbligo di rimanere a casa per il coronavirus, i vigili in piena emergenza ancora andavano in giro – rigorosamente senza mascherine – a fare multe per divieti di sosta. Facendo infuriare i milanesi.

“Così il sindaco aiuta i milanesi? Vergogna”

La vicenda è testimoniata da un video girato nelle scorse ore da un cittadino. Il filmato sta facendo il giro del web ed è stato rilanciato su Facebook anche dal deputato e giornalista milanese, Alessandro Morelli. “Ecco come il sindaco Sala aiuta i cittadini di Milano in questo momento di emergenza. Multe a tutto spiano e Ztl ancora in vigore senza pietà. Ma vi sembra di buon senso? VERGOGNA!”, ha scritto l’esponente leghista, a commento del filmato.

“Votate Sala, votatelo…”

Nel video si vedono due agenti elevare multe a raffica, mentre un cittadino esasperato fa notare loro l’assurdità di tanto rigore in un momento in cui gli italiani – e i milanesi per primi – sono chiamati a sacrifici inauditi. “Chi è che vi manda? Sala?”, chiede l’uomo, che poi con amara ironia aggiunge: “Votate Sala, votatelo ancora…”.