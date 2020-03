Coronavirus, la “Paranoia” di Francesco Baccini contagia il web: “In isolamento deliro” (video)

Girato in casa, col telefonino, tra ironia e “delirio”. È il video che il cantante Francesco Baccini ha girato in questi giorni di isolamento forzato sulle note di una canzone di qualche anno fa, il cui titolo però cala a pennello per questi tempi di coronavirus: Paranoia in Lombardia by night.

Il delirio di Baccini nella sua casa in Brianza

La clip, che racconta una giornata tipo in isolamento domestico, sta facendo il giro del web, riscuotendo particolari consensi grazie all’ironia che la caratterizza. Il video è interamente realizzato all’interno della casa in Brianza di Baccini, che vi si mostra nelle situazioni più disparate. Il cantautore genovese, classe 1960, si unisce così alla campagna social #iostoacasa contro la diffusione del virus.

Le incursioni social del cantante

Il brano, scritto in tempi non sospetti, è inserito nell’album Chewing Gum Blues, realizzato con Sergio Caputo nel 2017 e disponibile su tutte le piattaforme digitali. Baccini non ha mai nascosto la sua vena social: chi lo segue da anni sa infatti che è solito apparire nel cuore della notte con dirette Facebook o Instagram, raccontare di attualità, intrattenere i suoi ospiti ”virtuali” nel suo salotto con il suo fidato pianoforte e il suo bassotto e, a fine ”diretta”, cancellare dalla rete ogni traccia.