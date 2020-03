Coronavirus, in Italia i morti salgono a 52. I malati ora sono 1835

Salgono a 52 le vittime del coronavirus in Italia. A confermarlo è il capo della Protezione civile e commissario straordinario per l’emergenza, Angelo Borrelli. “Con le 18 persone morte oggi, 15 in Lombardia e 3 in Emilia Romagna, il numero delle vittime sale a 52”. Mentre “questa sera abbiamo 66 persone guarite. Così il totale dei guariti da coronavirus sale a 149”.

“Il totale delle persone ancora malate di coronavirus è di 1.835, un incremento di 258 rispetto a ieri sera“, ha spiegato ancora il commissario straordinario per l’emergenza. Che ha quindi sottolineato: “Quello che è confortante è che il 50% dei 258 è di persone asintomatiche o in isolamento domiciliare, il 40% è ricoverato con sintomi e il 10% è in terapia intensiva”. “I tamponi effettuati finora – ha aggiunto Borrelli – sono oltre 23mila” e in particolare 23.345. I casi confermati dall’Istituto superiore di sanità “sono 668”, mentre le regioni che vedono il maggior numero di contagiati sono “la Lombardia con 1077 persone positive e in cura, in Emilia Romagna 324 e Veneto 271”. Al momento, ha spiegato il commissario, “non ci sono criticità nelle terapie intensive”.