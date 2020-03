Coronavirus, il messaggio di Giorgia Meloni ad amministratori e sindaci di FdI: «Non siete soli» (video)

Giorgia Meloni, dopo il messaggio agli italiani, ora incoraggia con un video gli amministratori e i sindaci di FdI. «Voglio mandare un messaggio di affetto e incitamento per tutti i nostri sindaci e amministratori che stanno lavorando chiaramento allo spasimo per dare risposte alla comunità in un momento certamente molto complesso per l’Italia».

Il messaggio di Giorgia Meloni

E poi ancora. «Noi di FdI dobbiamo fare del nostro meglio», dice Giorgia Meloni. «Il massimo che possiamo fare, per aiutare la nostra nazione ad uscirne più forti di prima. Sappiate – annuncia la leader di FdI – che stiamo lavorando anche con Guido. E coi nostri gruppi parlamentari per capire come si possano elaborare proposte per aiutare i sindaci e i Comuni. Non siete soli e qualunque cosa possa servire, ovviamente, siamo qui».

Le iniziative del dipartimento enti locali

Il dipartimento enti locali di FdI, guidato da Guido Castelli, sta elaborando di intesa con il gruppo parlamentare anche tutta una serie di proposte. L’obiettivo è quello di differire termini e scadenze di interesse locale e a sospendere vincoli di finanza pubblica.