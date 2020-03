Coronavirus, i colleghi del Mosap al poliziotto contagiato: “Ne usciremo”

”Vogliamo esprimere la nostra più sentita vicinanza con gli auguri di pronta guarigione al nostro collega ricoverato presso lo Spallanzani”. Inizia così il messaggio del segretario generale del sindacato di Polizia, Mosap, Fabio Conestà. Il loro collega è ricoverato per positività al Covid 19 presso l’istituto Spallanzani.

Gli auguri del Mosap al poliziotto di Spinaceto

“E’ un momento difficile per il nostro paese ma usciremo anche da questa criticità”, è l’auspicio dei colleghi del poliziotto. Hanno voluto fargli sentire tutto il loro sostegno. Contestualmente Conestà si dice soddisfatto delle misure di sicurezza poste in essere per tutelare gli agenti: ”Oggi stesso il nostro Capo della Polizia ha emesso una ordinanza molto importante per la salvaguardia e la protezione dei nostri operatori. Non possiamo che sostenere e ringraziare il Prefetto Gabrielli. Sappiamo quanto tenga ai suoi uomini e al collega ora in cura”.

Naturalmente “Un grazie anche al personale sanitario, medici, infermieri, biologi dello Spallanzani ma – conclude il segretario generale del Mosap – anche di tutti i presidi sanitari del nostro Paese”. Per quanto riguarda le condizioni del poliziotto i medici dello Spallanzani fanno sapere: “presenta una polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale”, unico caso in carico all’Inmi che desta preoccupazione. Gli altri “ricoverati sono in condizioni cliniche che non destano preoccupazioni”.

Le precauzioni sulla famiglia

I componenti del nucleo familiare del poliziotto sono risultati positivi al test e sono ora sotto sorveglianza sanitaria domiciliare: si tratta dalla moglie, i due figli e una cognata. Per quanto riguarda le misure contro la diffusione del virus,il Comune di Pomezia ha dispostola chiusura del liceo Pascal dove studia un figlio dell’agente. L’Università La Sapienza di Roma ha sospeso le lezioni del corso di Informatica A-L frequentato dall’altro figlio del poliziotto.