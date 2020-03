Coronavirus, 7Colli: “Nuovo caso a Roma, contagiato un poliziotto di Spinaceto”

Coronavirus a Roma, un poliziotto di Spinaceto sì sarebbe contagiato. La notizia è stata anticipata da 7Colli sul sito (7Colli.it), Si aspettano i risultati dei test che saranno effettuati allo Spallanzani, l’istituto specializzato in malattie infettive. A quanto si è appreso l’agente era in malattia da un po’ di tempo. Aveva la polmonite e i sanitari hanno deciso di trasportare l’uomo al Policlinico Gemelli.

7Colli, positivo il primo esito del tampone

«Nell’ospedale», si legge su 7Colli, «le fonti da noi contattate riferiscono l’esito positivo del tampone per il coronavirus. Che però deve essere ripetuto allo Spallanzani. In questo caso un periodo di quarantena attenderà i familiari dell’appartenente alle forze dell’ordine. E ci si chiede anche che cosa intenda fare l’amministrazione della polizia, ad esempio quali interventi attuare per sanificare il commissariato di Spinaceto. Probabilmente i poliziotti che hanno lavorato con lui saranno sottoposti allo stesso test per il Covid 19.

Il protocollo rigido della polizia

«Va aggiunto che l’amministrazione della polizia di Stato ha imposto un protocollo molto rigido. Il dipendente prima deve parlare con suo dirigente. Che a sua volta dovrà riferire al capo Gabinetto e quindi al dirigente dell’ufficio sanitario provinciale. Al momento è difficile comprendere se tutti questi passaggi siano stati effettuati. L’unica cosa che si è saputo è la necessità di correre verso lo Spallanzani in ambulanza per assistere l’agente di Spinaceto a rischio Coronavirus».

Allo Spallanzani tutte le precauzioni

«Inoltre», aggiunge 7Colli, «nel pomeriggio alcuni rappresentanti della Asl si sarebbero recati al commissariato per avere informazioni sulle frequentazioni di lavoro del poliziotto. Il che, se vero, avrebbe ovviamente insospettito i colleghi di lavoro che hanno diritto di sapere se anche loro rischiano per il coronavirus». Allo Spallanzani saranno comunque osservate tutte le precauzioni per assistere con la consueta professionalità l’agente di polizia. I suoi stessi colleghi potranno contare su consulenze di assoluto valore per verificare anche le loro condizioni.