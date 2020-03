“Non ci arrrendiamo! Andrà tutto bene”. E’ il messaggio lanciato dagli agenti penitenziari in un video pubblicato sulla homepage del sito ufficiale della Polizia penitenziaria. Scorrono le immagini del lavoro quotidiano di questi “eroi silenziosi”. Sempre in prima linea a fronteggiare l’emergenza delle carceri che vivono in condizioni spesso disumane. Un’emergenza diventata drammatica con il contagio del covid 2. Come testimoniano le rivolte dei giorni scorsi che hanno attraversato tutta l’Italia. Proteste, risse ed evasioni, poi rientrate.

Nei giorni scorsi carabinieri e poliziotti penitenziari hanno realizzato un fumetto divulgativo dal titolo “noi non possiamo ma voi, per favore, restate a casa”.