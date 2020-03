La Rai ha rivelato di aver riscontrato un caso di positività al coronavirus tra i dipendenti dell’Azienda radiotelevisiva.

Secondo l’Adnkronos il nuovo caso di contagio da coronavirus riguarda un giornalista del Tg3 che era in trasferta nella zona gialla . E che, tuttavia, non ha avuto accesso ai presidi aziendali negli ultimi dieci giorni.

L’Azienda radiotelevisiva è da giorni impegnata in un costante presidio di tutela dei propri dipendenti dall’epidemia di Coronavirus.

E le misure sono state ulteriormente rafforzate in queste ore.

La Rai ha emanato nuove disposizioni per innalzare ulteriormente il livello di attenzione per chi si trova o si è trovato nei pressi delle aree rosse o gialle.