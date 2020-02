Conte ci ha fatto fregare dal coronavirus. La paura dilaga ed è tutta colpa del governo. Certo, ci dovrà essere dialogo con l’opposizione: ma nessuno dimentichi ciò che ha fatto precipitare l’Italia ad un record che nessuno vorrebbe detenere. In Europa siamo quelli messi peggio.

C’è persino un capo della protezione civile che si appella agli stranieri che bloccano gli italiani addirittura alle Mauritius. E’ Borrelli che “rassicura” – pure lui – per il turismo mentre qui blocchiamo le città e chiudiamo tutto…”Venite tranquillamente”, e da tutto il mondo assistono alle scenetta ticchettando la tempia destra. Ma perché non richiamate in servizio Guido Bertolaso?

Conte e la bomba coronavirus

A Conte e ai suoi la bomba coronavirus è esplosa in mano. Non sono stati capaci di alcuna prevenzione e ora pagano i cittadini italiani. Adesso quelli del nord, ma la paura è tanta anche nel resto della Penisola. E continuano a fare sciocchezze, a dire e contraddire, come è successo ieri col governatore delle Marche.