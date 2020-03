Coronavirus, Ghera: “Il video girato a Tiburtina dimostra che non esistono controlli”

La calca di gente alla Stazione Tiburtina dei passeggeri in attesa dei bus diretti fuori Roma fa riflettere molto. La denuncia della mancanza di controlli preventivi sul coronavirus e le distanze da tenere arriva da Francesco Storace che diffonde il video fb che ritrae la folla di passeggeri in attesa in uno degli snodi più importanti della mobilità capitolina.

“Il video postato sulla situazione alla alla stazione Tiburtina dimostra come non vi sia nessuno che rispetta le distanze di sicurezza in barba ai decreti del Governo”. Lo dichiara in una nota Fabrizio Ghera, capogruppo di Fdi alla Regione Lazio. “Assurdo però che in tutto questo caos non vi sia chi che controlli tali assembramenti alle fermate dei bus, perché questo è l’esempio di ciò che non dovrebbe accadere. Chiediamo alla sindaca Raggi di verificare anche questo tipo di situazioni intervenendo presso la Questura di Roma chiedendo la presenza di agenti proprio in quei luoghi dove possono esserci maggiori assembramenti”.