Assembramenti e calca alla Stazione Tiburtina dei passeggeri in attesa dei bus diretti fuori Roma. La denuncia – riferisce l’Ansa – arriva da Francesco Storace che diffonde il video fb qui sotto, rilanciato ieri in serata sul giornale on line 7colli che ritrae la folla di passeggeri in attesa in uno degli snodi più importanti della mobilità capitolina.



La notizia diffusa da 7colli

“Ci indignavamo per quelli che scappavano dal Nord per evitare di stare isolati in Lombardia e assaltavano i treni. E a Roma invece si può fare come ci pare?”, commenta Storace stigmatizzando l’assenza della distanza di sicurezza, e “l’assenza di controlli“. “Così non lo sconfiggeremo mai il coronavirus. E qui c’è la prova che se non si blocca tutto è una partita persa, aggiunge. Ciascuno di noi deve capire che non si possono fare cose del genere. Perché mettono a repentaglio la salute di tutti. Dopo l’assedio nei supermercati ci mancava l’affollamento alle fermate dei bus in attesa di partire destinazione fuori Roma”.

Il tema è stato poi trattato anche nel corso di Tg2 post condotto da Manuela Moreno, in studio c’erano il direttore della testata Gennaro Sangiuliano e il leader della Lega Matteo Salvini.

Stazione Tiburtina, interviene la regione?

A stigmatizzare la situazione è intervenuto il vicepresidente della regione Lazio, Daniele Leodori: “Gli assembramenti e l’assenza di controlli ai terminal dei bus della Stazione Tiburtina sono inaccettabili. E’ urgente intervenire per evitare che certe scene fuori controllo si ripetano. E’ uno schiaffo ai sacrifici, al lavoro alle privazioni che stanno mettendo in atto gli operatori della sanità e milioni di cittadini di Roma e del Lazio”. Le dichiarazioni sono state rese ai giornalisti all’uscita dalla Conferenza Stato-Regioni, a chi gli chiedeva del video di assembramenti e code alla Stazione Tiburtina di Roma.

Probabilmente oggi potrebbe esserci un’iniziativa della regione nei confronti della prefettura di Roma.