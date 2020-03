Con l’emergenza in casa, con i record mondiali di contagi e di morti, il governo italiano pensa ad aiutare gli altri Paese. Secondo la denuncia del parlamentare di FdI, Andrea Delmastro, la Farnesina, dopo Tunisia e Bolivia, “ha erogato 200mila euro a onlus per affrontare emergenza coronavirus in Somalia”.

Nel mirino c’è il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che da un lato elemosina attrezzature alla Cina, dall’altro devolve fondi a Paesi che al momento stanno decisamente meglio di noi.

“In Italia mancano mascherine, respiratori, ci stiamo indebitando per l’emergenza sanitaria e per quella economica ma continuiamo a erogare contributi al mondo intero”. Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo Fdi in commissione Esteri, annuncia così una nuova interrogazione al governo sulle erogazioni concesse dall’Italiano. “Basta! Per carità! Si sospenda ogni erogazione sino a che la Patria sanguina. Almeno di fronte alla catastrofe sanitaria ed economica determinata dal coronavirus possiamo condividere il principio ”prima gli italiani”? Il Governo riferisca immediatamente su queste erogazioni che iniziano a disegnare una mappa precisa e un progetto politico assolutamente inaccettabile e indegno”.