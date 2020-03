Esplode la polemica per due concorsi che la Regione Campania – nonostante l’allarme Coronavirus – ha autorizzato. Numerosi candidati che avrebbero dovuto prendervi parte hanno preferito disertarli per paura di restare contagiati. Anche perché ai concorsi erano attese migliaia di persone provenienti di tutta Italia.

«Sono in atto due concorsi che erano partiti prima dell’esplosione dell’emergenza. – ha detto Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania intervistato da Rai Radio1 – Un concorso che riguarda il piano del lavoro della Regione per 10 mila giovani da occupare in 250 comuni. E che si concluderà, credo, nella giornata di oggi. E un secondo concorso per 650 assunzioni nei centri per l’impiego».

Molti candidati hanno disertato per paura del Coronavirus

«Abbiamo adottato tutte le misure necessarie. Abbiamo distanziato i banchi – sostiene l’esponente Pd – Abbiamo collocato distributori di disinfettante. Quel minimo di attenzione e di prudenza. A maggior ragione stiamo mandando avanti i concorsi che riguardano l’area sanitaria. La nostra linea: Nessun panico ma estremo rigore e attenzione».

Fatto sta che stamattina alle 8, all’apertura delle aule, moltissime persone non si sono presentate. Per paura del Coronavirus. E c’è già chi annuncia ricorsi.

Sui cancelli che davano accesso stamattina al locali del concorso del piano del lavoro della Regione Campania per 10.000 giovani, alla Mostra d’Oltremare di Napoli, i candidati hanno trovato affisso un comunicato.

Iss Italia, l’impresa di sanificazione padovana incaricata dalla Regione Campania, avvisava che prima dell’insediamento dei candidati per le prove scritte aveva provveduto a sterilizzare «con prodotto disinfettante battericida, fungicida, virucida ad ampio spettro», notebook, tavoli, sedie, pavimenti e servizi igienici dei padiglioni 1, 2 e 10.

Disinfettate le aule e misure delle temperature ai candidati

Ma questo non è servito a tranquillizzare i partecipanti preoccupatissimi per il rischio Coronavirus. Molti hanno rinunciato. Il secondo turno del concorso è stato annullato.

E molti si apprestano a disertare il concorso di domani, quello per 650 assunzioni nei centri per l’impiego campani. Un primo turno la mattina alle 8 e un secondo turno il pomeriggio alle 14.

«Dicono che quando entri ti fanno rispettare il metro di distanza. E che ti misurano la temperatura – dice Massimiliano, uno dei candidati di Napoli – Alcuni ragazzi che hanno sostenuto le prove stamattina mi hanno detto che c’è molta meno gente di quelli che si erano iscritti. Non so se domani entrerò, sinceramente». Il lavoro è importante, a maggior ragione al Sud. Ma il rischio di contrarre il Coronavirus, di questi tempi, è prevalente.