Allarme coronavirus anche nella Capitale. Stop a gite e viaggi di istruzione. E, per massima cautela anche i colloqui scolastici settimanali con i genitori.

Coronavirus a Roma, il Manara sospende i colloqui

Succede a Rom in un importante liceo classico della città La dirigente del liceo Ginnasio “Lucio Manara” ha inviato ieri una circolare ad hoc. Ai docenti, al personale Ata, agli studenti e ai genitori degli studenti. Oggetto “Colloqui con i genitori. Modalità alternativa”.

«Ai fini del contenimento della possibile diffusione del Covid-19 – scrive la preside del Manara – si invitano i genitori che hanno già prenotato i colloqui con i docenti a limitare alle sole urgenze gli incontri in presenza, fino al giorno 15 marzo 2020. Anche per le urgenze – si legge ancora nella Circolare – si suggerisce in alternativa di utilizzare la modalità telematica via Skype. E chiedere ai docenti di essere contattati all’indirizzo Skype che si avrà cura di comunicare in forma scritta per il tramite dei figli. Mantenendo orari e date della prenotazione. A tal fine – conclude la circolare – la scuola metterà a disposizione dieci dispositivi per le interlocuzioni via Skype».

Dalla salvaguardia dell’anno scolastico nelle zone dove le scuole sono chiuse per l’emergenza coronavirus, passando per i rimborsi per i mancati viaggi di istruzione e le disposizioni per le studentesse e gli studenti i cui atenei hanno sospeso le attività didattiche. Sono le ultime misure adottate dal governo in queste ore a seguito dell’emergenza coronavirus per scuola e università.