Coronavirus, 4 farmacie devastate e rapinate a Roma: rubati soldi e medicine, vetrine rotte

Rabbia e paura. «La situazione è molto difficile, siamo sotto assedio. Oltre quattro farmacie sono state devastate e rapinate a Roma, abbiamo paura». È la testimonianza di Mariagrazia Mediati, farmacista titolare in zona Prenestina. Lancia un appello: «Cittadini e Forze dell’ordine dovete starci vicini, perché siamo in grande difficoltà».

Farmacie rapinate e scassinate

Oltre alla paura di contrarre il virus lavorando senza le necessarie protezioni, la situazione «è molto difficile anche dal punto della sicurezza», racconta all’Adnkronos. «Nelle farmacie rapinate hanno rotto le vetrine, scassinato le casse, presi soldi e farmaci. Alcuni di noi hanno subito rapine a mano armata», denuncia.

«Abbiamo paura, chiediamo comprensione»

«Dopo le 18 non c’è in giro nessuno, abbiamo paura». La farmacista, che lavora con una specie di “scafandro” in testa non avendo mascherine a disposizione, chiede «comprensione e vicinanza ai cittadini. Nemmeno noi farmacisti abbiamo le mascherine».

«Nelle farmacie siamo anche noi in prima linea»

«Siamo in pericolo, ma stiamo lavorando e con grande serietà e sacrificio. Teniamo le farmacie aperte per dare continuità al servizio farmaceutico. Molti di noi, quando torniamo a casa la sera, devono stare lontani dai bambini, per paura di infettarli. Anche noi farmacisti siamo in prima linea come medici e infermieri, stateci vicini».

«Siamo alla mercè del virus, facciamo tutto per conto nostro»

«Noi farmacisti siamo alla mercé del virus», dice a sua vota Vittorio Contarina, presidente di Federfarma Lazio. «Lavoriamo senza essere stati messi in alcun modo in sicurezza. Non abbiamo ricevuto nulla dal governo, né dalla Protezione civile. Per tutelare la nostra salute e sicurezza, dobbiamo fare tutto per conto nostro. Contarina esprime profonda preoccupazione per le condizioni in cui stanno lavorando i colleghi nelle farmacie. Ci sono già una trentina circa di farmacisti, in Italia, positivi a Covid-19. Un numero «purtroppo in aumento», sottolinea il presidente di Federfarma Lazio.