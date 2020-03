Chiambretti ricoverato per coronavirus: quarantena anche per Sgarbi, Malgioglio e Hunziker

“Il mio più sincero augurio a Piero Chiambretti e alla mamma ricoverati al Mauriziano per #coronavirus ce la faranno entrambi che sono forti!”. Così su Twitter Vladimir Luxuria comunica ufficialmente il ricovero del conduttore televisivo e della madre, presso l’Ospedale Mauriziano di Torino, per Coronavirus.

Nei giorni scorsi Mediaset aveva comunicato la sospensione di “CR4 – La Repubblica delle Donne”, trasmissione d’intrattenimento di cui Chiambretti è autore e presentatore. La riorganizzazione dei palinsesti aziendali ha infatti privilegiato l’approfondimento giornalistico. Inevitabile conseguenza dell’emergenza sanitaria. “Il programma è sospeso nel quadro delle normative contro il diffondersi del virus. Torneremo più forti di prima”, aveva commentato il padrone di casa. Oggi la notizia del ricovero per coronavirus.

Con Chiambretti ricoverata la mamma Felicita

Chiambretti ha 63 anni e lavora in Mediaset dal 2008. Al di fuori del mondo dello spettacolo, è anche un imprenditore. Attraverso la società Food & Company possiede alcuni ristoranti e pizzerie di Torino. La madre del conduttore torinese, Felicita Chiambretti, ha 82 anni ed è stata anche accanto al figlio in alcune trasmissioni televisive.

Il comunicato di Mediaset

Mediaset avrebbe emanato un comunicato a tutti gli ospiti del suo programma “La Repubblica Delle Donne”. Chiunque abbia avuto contatti con il conduttore è stato invitato a mettersi in auto quarantena e avvisare subito gli organi competenti nel momento in cui dovessero riscontrare sintomi. Sono diversi gli ospiti che erano presenti durante l’ultima messa in onda della trasmissione. Tra questi troviamo: Michelle Hunziker, Clizia Incorvaia, Jessica Notaro, Antonio Maggio, Annalisa Chirico e Vittorio Sgarbi. Oltre a questi sarebbero coinvolti anche quelli che fanno parte del cast fisso: Cristiano Malgioglio, Iva Zanicchi, Lory Del Santo, Francesca Barra, Maria Vittoria Longhitano e Ambra Lombardo.

Tra i personaggi famosi, a livello internazionale, diversi sono risultati positivi al coronavirus. Dopo Tom Hanks e Rita Wilson anche Idris Elba è risultato positivo al coronavirus. L’attore britannico lo ha annunciato su Twitter precisando di non avere sintomi ma di aver deciso di mettersi in isolamento: “Stamattina ho saputo di essere positivo. Mi sento ok e per ora non ho sintomi, ma ho deciso di auto-isolarmi. State a casa gente e siate pragmatici. Vi terrò informati di come vanno le cose. Niente panico”.