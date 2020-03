Carceri, dopo la rivolta arriva il “premio”: l’indulto mascherato. Barricate da destra

Allarme carceri. Sovraffollate, ingolfate, in preda all’allarme contagio. Che fare? La sinistra, con Magistratura democratica complice, è tentata dalla strada dell’indulto mascherato. Una scorciatoia che il centrodestra è pronto a combattere arma in resta. “La Lega non darà mai il suo consenso a svuota carceri mascherati”. Così Alberto Preioni, capogruppo del Carroccio al consiglio regionale del Piemonte.

Sos carceri, il Pd fa il gioco del cerino

“Il carcere sovraffollato diventa una bomba”. Parola del vicesegretario del Pd Andrea Orlando. “Una bomba non solo per i detenuti ma, prima di tutto, per i poliziotti penitenziari”. Dai microfoni di Agorà il numero due del Pd parla di “misure che affrontino il tema del sovraffollamento. “Non si devono guardare nella solita ottica se bisogna essere indulgenti o severi. Ma se non rischiamo di alimentare un altro focolaio in tutto il paese, questo è il vero problema che va affrontato con molta attenzione in questo momento”.

Dieci detenuti positivi, uno a Voghera

Parole che sfiorano le drammatiche anticipazioni de il Giornale sulle norme prevista nel decreto Salva-Italia di cui nessuno parla. Intanto il virus è arrivato anche negli istituti penitenziari. Il primo detenuto contagiato è, paradossalmente, l’ospite di un carcere di massima sicurezza. Il penitenziario di Voghera, riservato ai capi del crimine organizzato e del narcotraffico. L’uomo, di cui non sono state fornite le generalità, è risultato positivo al tampone. Nei giorni scorsi erano arrivate conferme di altri nove casi. Che non erano stati resi per non allarmare gli altri carcerati.

Per questo nel decreto «SalvaItalia» il ministro Bonafede ha fatto inserire come misura eccezionale il diritto di essere trasferiti agli arresti domiciliari. Per tutti i detenuti con meno di diciotto mesi da scontare. A esclusione chi ha commesso reati di particolare allarme. O abbia partecipato alle rivolte dei giorni scorsi. Norme che sarebbero nottetempo state modificate.

Stando alla misura – spiega il Giornale -a beneficiarne saranno solo i detenuti con condanna definitiva e non quelli in attesa di giudizio. Non solo, i braccialetti elettronici previsti dal decreto come misura di controllo sono da tempo introvabili. Infine la magistratura di sorveglianza ( che dovrebbe emettere il provvedimento) non è in grado di affrontare migliaia e migliaia di richieste. Sarebbero oltre dodicimila. Il provvedimento non piace affatto al centrodestra che lo considera una indulto mascherato.

Penalisti in rivolta: il governo bluffa

In questo pasticciaccio si inserisce la denuncia delle Camere penali. “La solita manina tecnicamente attrezzata ha fatto sì che nella versione definitiva del decreto siano state modificate le iniziali bozze. Le cui previsioni avrebbero permesso un parziale alleggerimento della situazione esplosiva delle carceri italiane”. I penalisti annunciano battaglia e chiedono al Parlamento di rivedere le norme in sede di conversione del decreto.

Il presidente di Magistratura democratica invece ha detto che se l’amnistia non ppuò “stare al passo con il virus”, ci potrebbero essere altre “misure di applicazione più immediata”. I domiciliari fino a 2 anni, dopo aver accertato l’idoneità del domicilio. Oppure “il differimento della pena in forma di detenzione domiciliare per il periodo di emergenza per chi ha una pena residua di 2 o 3 anni”.