Capuozzo demolisce il governo. Scontro da Giletti, viceministro messo faccia al muro (video)

Capuozzo in questi giorni è molto presente nei talk show incentrati sull’emergenza coronavirus. Il giornalista ed inviato non ha fatto mancare la sua sincera “bocciatura” della gestione dell’epidemia da Covid-19 da parte dell’esecutivo fin dall’inizio dell’emergenza. Il suo giudizio non è cambiato. Ospite di Massimo Giletti a Non è l’arena, su La7, Toni Capuozzo, si è confrontato con il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri.

Capuozzo: “Dovevate prepararvi prima”

Come suo stile, con garbo, ha sottolineato l’inadeguatezza del governo rispetto all’emergenza. Ha fatto un caso concreto, usando argomenti concreti. “In Gran Bretagna hanno deciso cosa fare se la situazione diventa come in Italia, o peggiore”, spiega il giornalista, “per esempio, hanno deciso se possono essere sospesi i lavori parlamentari, se possono essere richiamati i medici in pensione, cioè si sono preparati prima“.

Il viceministro Sileri ha annaspato, ha risposto cercando di difendere il governo sottolineando i provvedimenti fatti “giorno per giorno”: “La prego – ha detto il viceministro- dottor Capuozzo, facciamo un confronto a Maggio quando avremo contato i guariti che saranno più di quelli che purtroppo moriranno. La lotta oggi è quella di salvare le vite e limitare i danni”. Cita un po’ di date, piani, ordinanze, cose giorno per giorno. Ma è in totale imbarazzo. “Vediamoci a maggio”, è una risposta inquietante, che dà la misura dell’impreparazione a cui Toni Capuozzosi riferiva.

Segnaliamo anche un’intervista su La Verità di Belpietro dell’inviato di guerra, stimato per la sua onestà intellettuale. “Conte è un presidente tragicomico”, dice nell’intervista, spiegando di essere “molto arrabbiato a italiano, della figura che stiamo facendo”.