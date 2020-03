Di notte e mentre l’opinione pubblica è tutta distratta dall’emergenza coronavirus. Così la Regione Lazio ha fatto un blitz per assegnare un immobile alla Casa delle donne “Lucha y Siesta”. Rigorosamente senza bando pubblico.

Il blitz notturno alla Regione Lazio

“La Regione Lazio e il ‘presidente zero’ Zingaretti ancora una volta cercano di aggirare le regole facendo entrare dalla finestra quello che è uscito dalle porta“, ha denunciato la consigliera regionale di FdI, Chiara Colosimo. “Con un’integrazione all’ordine del giorno, arrivata di notte nella speranza di essere coperti dal buio, la Giunta affida, senza bando pubblico, alla Casa delle Donne ‘Lucha y Siesta’, un immobile confiscato alla criminalità sito in via Fulda, 4″.

Colosimo: “Chiedano scusa e ritirino la delibera”

“Così con i lavori sospesi del consiglio regionale, fra le delibere che non riguardano il Coronavirus – ha spiegato ancora Colosimo – spunta questo provvedimento che è l’ennesimo schiaffo alla democrazia“. “Non ci sono parole efficaci per commentare tanta tracotanza”, ha sottolineato Colosimo. L’esponente di FdI, quindi, ha chiesto “scuse pubbliche e ritiro immediato della delibera. Perché nessuno pensi che l’emergenza sia il modo per far passare sotto traccia atti che sono solo a favore dei soliti noti. La violenza sulle donne – ha concluso l’esponente di FdI – è un’emergenza che non si affronta con giochetti e sotterfugi”.