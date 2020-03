“Sarebbe estremamente importante, in un momento così difficile della vita del Paese, che le istituzioni parlassero con una voce unica. Autorevole, capace di dare indicazioni coerenti e competenti e quindi di infondere fiducia nei cittadini. Questa figura c’è, il suo nome è Guido Bertolaso. Così Silvio Berlusconi in una nota sull’emergenza epidemia.

Berlusconi: serve una persona come Bertolaso

“Sono certo sia disponibile e ha già dimostrato con i miei governi di essere capace di gestire gravi emergenze in modo esemplare. Riconosciuto in tutto il mondo”. Continua il leader di Forza italia. E ricorda: “Per me Guido è un amico ed è stato un collaboratore prezioso. Ma sono lieto che il suo nome sia stato fatto da più parti. A dimostrazione che le sue grandi competenze sono un patrimonio del Paese e non di una parte politica. Mi auguro che il governo si renda conto dell’importanza di privilegiare la professionalità e l’esperienza”.

“In una situazione così complessa e confusa: l’Italia può farcela, ma deve affidarsi alle persone giuste – insiste il Cavaliere – e questa è Bertolaso mi auguro che, al di là di ogni considerazione di schieramento, il governo ne sia consapevole“.

Intanto il capogruppo di Forza Italia a Montecitorio, Mariastella Gelmini, attacca l’Europa. ”Sull’emergenza coronavirus l’Ue si sta muovendo malissimo. Manca una regia, non ci sono azioni concordate, i Paesi colpiti sono completamente lasciati soli. Chiediamo, così come ha proposto il presidente Berlusconi, al Consiglio europeo di istituire subito un tavolo tecnico scientifico di coordinamento dei 27 Paesi membri”.

Una struttura – prosegue la Gelmini – che servirà a decidere le linee guida comuni da adottare per affrontare la crisi sanitaria, ma anche le ricadute sul’economia e sulla vita sociale che questo virus sta causando. A Bruxelles e Strasburgo prendano immediatamente iniziative”.