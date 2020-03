Coronavirus, 36 morti in 48 ore. Governo diviso, Renzi propone il berlusconiano Bertolaso

Sono attualmente in Italia, 1.145 in più rispetto a venerdì. Tra venerdì e sabato sono decedute 36 persone per un totale di 233 decessi. A fare il punto è il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus Angelo Borrelli nel corso del punto stampa quotidiano. Rispetto a venerdì sono guarite 589 persone, 66 in più del giorno precedente, sottolinea Borrelli. Per quanto riguarda i malati in terapia intensiva, i pazienti sono 567, 105 in più rispetto a venerdì. Di questi 359 sono in Lombardia, regione in cui si registra un incremento in un giorno di 50 casi. Sono invece 2.651 i malati con sintomi ricoverati e 1.843 quelli in isolamento domiciliare. Un allarme che oggi si è fatto stringente e aggravato dai pasticci del governo, ormai spaccato, con Renzi che di fatto consiglia di “commissariare” Conte con Guido Bertolaso…

La proposta di Renzi: chiamare Bertolaso

Nel fine settimana più nero per gli italiani e per il governo, arriva anche la proposta di Renzi: “A gestire l’emergenza serve un uomo come Bertolaso”. Che tutti ricordano come un uomo di destra, berlusconiano, giù candidato anche a Roma nonché ex responsabile della Protezione civile durante l’emergenza terremoto.

Il bilancio della Protezione Civile