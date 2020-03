Nuove protesta dalle onoranze funebri. Dopo appelli inascoltati. L’ultimo cominicato rischia di uccidere una città già in ginocchio. A Bergamo le imprese di onoranze funebri, a partire da lunedì 30 marzo, si fermeranno. Lo comunica Antonio Ricciardi, presidente della categoria di Bergamo.

“Non reggiamo più. Siamo chiamati a fare l’unica scelta responsabile per il bene della collettività. Abbiamo dato tutto quello che potevamo sul campo. Ogni giorno e ogni notte, perdendo anche amici e colleghi. Vorremmo fortemente continuare con lo stesso impegno, ma in assenza di un intervento delle istituzioni, per noi la priorità è difendere la cittadinanza. Della quale anche noi facciamo parte. Chi oggi fa annunci sul garantire il servizio senza protezioni o controlli è un irresponsabile”.

Lo sciopero delle onoranze funebri

“Non si tratta di garantire o non garantire un servizio“, spiega Ricciardi. “Ma di non contribuire alla diffusione di un virus che sta uccidendo centinaia di persone”. Le richiesta dei giorni erano rivolta a una maggiore protezione per un’attività impegnata con “lo spropositato e drammatico aumento di decessi che sta colpendo la Bergamasca”. Vogliono un tavolo per trattare. E maggiori strumenti di protezione. La risposta, però, a detta del presidente della categoria, non è mai arrivata.

Chiedono un monitoraggio degli operatori tramite tamponi periodici. E un canale di fornitura prioritario (a pagamento) di dispositivi di protezione individuale. Anche perché sono sempre di più, negli ultimi giorni, i dipendenti di società di onoranze funebri che si sono ammalati, anche gravemente. Lo scioperano annunciato rischia di essere un colpo durissimo per Bergamo e la sua provincia.