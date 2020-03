“Andrà tutto bene”: lo slogan del coraggio ha la firma di CasaPound. Ecco perché (video)

Sulla copertina dell’album c’è un veliero che affronta un mare in tempesta. Il titolo è Disperato amore e fra le 11 tracce una si intitola Andrà tutto bene. No, non è il disco appena uscito di una qualche celebrità che, in questo momento difficile, ha riscoperto tutto il suo senso di appartenenza alla nazione. È, invece, un album vecchio di dieci anni, firmato dagli Zza, la band di CasaPound, il cui frontman è lo stesso presidente del movimento Gianluca Iannone.

Un “Disperato amore” per l’Italia

Il “disperato amore” del titolo è proprio quello per l’Italia e, insieme, per un’idea di Italia e di italiani che, come recita un noto slogan del movimento, “non si arrendono”. Un sentimento che, da quelle parti, è sempre prevalso, anche quando i tempi non erano così bui e la necessità di riconoscersi italiani non era avvertita come così stringente da tutti.

Il nostro indomito spirito corsaro

C’è, nell’album e nei testi delle sue canzoni, l’idea che l’orgoglio nazionale italiano, la volontà di riscatto del nostro popolo, il suo indomito spirito corsaro possano condurci sempre in salvo. Anche nel mare più tempestuoso. Anche, e soprattutto, di fronte a chi vorrebbe imporci il suo modo, la sua strada, magari per vederci cadere in ginocchio. L’album è bellissimo, uno dei più riusciti dei sempre bravi e in qualche modo profetici Zza (il primo album, del 1999, si intitolava La Dittatura del sorriso, e vale la pena riascoltare anche quello). E oggi più che mai svela il messaggio autentico di CasaPound. Un sentimento che si ritrova simile in tutti quanti non hanno mai avuto bisogno di disgrazie immani per ritrovare la bellezza del tricolore.

Quando CasaPound cantava: “Vedrai, andrà tutto bene”

“Passeranno questi giorni, queste ore di abbandono. Si scioglierà la neve, vedrai andrà tutto bene. Questa notte così lunga, già domani sarà un ricordo. Tu sarai ancora più bella, vedrai andrà tutto bene! Vedrai, vedrai, vedrai, vedrai andrà tutto bene, andrà tutto bene, andrà tutto bene!”, cantavano già dieci anni fa Iannone e la band di CasaPound.