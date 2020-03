Hashtag e video della Meloni per 17 marzo, #orgogliotricolore. «Buon anniversario dell’Unità d’Italia. Oggi lo celebriamo pubblicando una foto con ciò che simboleggia la nostra splendida Nazione, che presto tornerà più forte di prima».

Lo scrive sui social il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, che in occasione del 17 marzo lancia in un video la campagna #orgogliotricolore.

L’hashtag della Meloni #orgogliotricolore

«Oggi è la festa dell’Unità Nazionale e Fratelli d’Italia chiede a tutti gli italiani di celebrare questa ricorrenza anche da casa, comprando e mangiando solo prodotti italiani e postando una foto con ciò che li rende più fieri di essere italiani: un libro, la bandiera Tricolore, uno scorcio, un prodotto, qualunque cosa faccia parte dell’orgoglio tricolore», dice Meloni.

Ecco il video della Meloni.

Quindi, tutti dobbiamo diffonderlo e cerchiamo in casa un oggetto che richiami il nostro sentimento patriottico. Troveremo in qualche stanza quel che simboleggia il nostro amor di Patria che dobbiamo mettere in evidenza sui social con l’hashtag #orgogliotricolore su Facebook, Twitter, Instagram, ovunque.

Fieri di essere italiani

Proprio nel momento drammatico che stiamo vivendo come comunità nazionale, sentiamoci fieri dell’appartenenza ad un popolo, ad una Nazione, che con disciplina sta facendo il proprio dovere con encomiabile accettazione del sacrificio che ci è richiesto per uscire dalla maledizione del coronavirus.

Facciamolo tutti. Condividiamo più possibile l’iniziativa a partire da questo articolo. Serve a sensibilizzare ciascuno sull’orgoglio di essere italiani. E magari far riflettere anche chi non sia convinto delle regole che ci sono state indicate e che in molti accettiamo di rispettare.

Anche il vostro direttore, in casa, si adegua all’invito di Giorgia Meloni e, in tuta, si immortala con la cover del telefonino con l’hashtag proposto #orgogliotricolore.

Mai come oggi, sia il 17 marzo di tutti gli italiani e le italiane. Abbiamo amato la Patria per tutta la nostra esistenza e più di chiunque altro la nostra comunità sa che cosa significa. Altri lo hanno scoperto molto dopo di noi…