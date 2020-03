Novecentosessantanove morti. Il numero più alto in un giorno, da quando è iniziata l’emergenza coronavirus. Un bollettino di guerra. Non a caso il Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri ripete decine di volte la parola “guerra”, nei 40 minuti della sua conferenza stampa alla Protezione civile.

Arcuri: “Rinnovo l’appello agli italiani a restare a casa”

“I positivi hanno raggiunto le 66.414 unità, con un aumento di 4.401 in 24 ore. I morti sono stati ben 969 in sole 24 ore. Di questi 50, come detto ieri, erano quelli del Piemonte arrivati in ritardo per il conteggio. I guariti sono 589 per un totale di 10.950. Capite bene vedendo questi dati che devo appellarmi agli italiani nel rispettare le norme anti-contagio messe in piedi dal governo”. I contagi totali sono 86.498.

La situazione degli approvigionamenti: “Dobbiamo fare da soli”

Arcuri ha ribadito quanto già sappiamo tutti. ”I dati dal nostro Paese e da altri paesi del mondo evidenziano che questa è una pandemia senza precedenti. In una crisi mondiale c’è bisogno di collaborazione senza particolarismi. Noi, come Italia, stiamo facendo la nostra parte. Stiamo cercando ovunque i dispositivi e le apparecchiature che servono a combattere questa guerra, stiamo cercando di farli arrivare dove servono prima possibile. E stiamo lavorando senza sosta chiamando tutte le componenti produttive e sociali allo sforzo per rafforzare la filiera industriale per arrivare ad una produzione interna e a dipendere sempre meno dalle importazioni. Dobbiamo puntare all’autosufficienza“.

I numeri nel dettaglio, Regione per Regione