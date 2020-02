Non ci sono solo le bordate dei vertici. Anche con la base Italia Viva ce la sta mettendo tutta contro gli ex compagni di partito del Pd. E così, mentre i parlamentari renziani si scambiano in chat giudizi al vetriolo e bordate sui dem, nei gruppi di Facebook è ormai pubblica gogna. Con Nicola Zingaretti messo alla berlina per le promesse completamente dimenticate fatte al popolo della sinistra quando, qualche mese fa, c’era da puntellare la scelta di andare al governo con i grillini.

Quando Zingaretti diceva: “Ma certo che lo faremo”

“Il tempo è galantuomo e infatti delle promesse fatte da Zingaretti su decreti sicurezza, Ius soli e Ius culturae non se ne parla più. Al contrario il Pd ha appoggiato ulteriori provvedimenti populisti dei grillini, senza imporre i propri temi nell’agenda di governo”, scrive un utente nel gruppo Facebook Italia Viva- L’alternativa riformista. Il post è un commento a un video in cui il segretario Pd declama uno per uno quegli argomenti così cari alla sinistra, chiosando per ciascuno “ma certo che lo faremo”. E tale è l’enfasi che mette in quelle rassicurazioni che sembra che per ciascuna gli stia per venire un coccolone. Invece, il coccolone quelli del Pd lo stanno facendo venire ai loro elettori. Per la gioia dei parenti-serpenti di Italia Viva che così hanno gioco ancora più facile ad attaccarlo.