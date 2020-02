Video porno sui social: il pupillo di Macron, candidato sindaco a Parigi, costretto a ritirarsi

Il pupillo di Macron: «Una decisione che mi costa»

«Ho deciso di ritirare la mia candidatura all’elezione municipale parigina», ha dichiarato Griveaux, in un video trasmesso da BFM-Paris. «Non intendo esporre ulteriormente, me e la mia famiglia, quando tutti i colpi sono ormai permessi, qui ci si spinge oltre. È una decisione che mi costa, ma le mie priorità sono chiare, prima la mia famiglia».

Griveaux fu tra i primi sostenitori della République en Marche

Griveaux, ex socialista, 42 anni, fu tra i primi sostenitori della République en Marche, il movimento che nel 2017 portò Emmanuel Macron all’Eliseo. Ed è stato proprio l’inquilino dell’Eliseo ha volerlo candidato per opporsi all’attuale sindaco Anne Hidalgo. In passato aveva già lavorato con Dominique Strauss Khan.

Griveaux non sempre è stato popolare. Un anno fa un gruppo di gilet gialli aveva sfondato con un trattore la porta del suo ministero. In primavera aveva poi annunciato di voler correre a sindaco di Parigi. La situazione si è complicata quando si è candidato anche Cédric Villani, che ha spaccato in due l’elettorato macronista.

Elezioni municipali in Francia

In Francia le elezioni municipali si terranno in due turni, il 15 e il 22 marzo. Secondo un ultimo sondaggio Odoxa-Cgi per Le Figaro, Griveaux si sarebbe piazzato in terza posizione, con il 16% delle preferenze, dietro alla sindaca uscente socialista Anne Hidalgo (23%) e la candidata dei Républicains, Rachida Dati (20%). La sua uscita dalla corsa elettorale è anche un colpo per Macron, che sostenne fortemente la sua candidatura. Il movimento di Macron quindi a un mese dalle elezioni non ha più un candidato a sindaco di Parigi.