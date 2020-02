Treno deragliato, la beffa finale: i sindacati, per protesta, proclamano lo sciopero…

Il Personale dell’Agenzia della sicurezza ferroviaria è stato inviato sul luogo dell’incidente per verificare quanto è accaduto questa mattina al treno 9595 Milano-Salerno nei pressi della stazione di Livraga (Lodi), dove un treno è deragliato. La motrice è volata fuori dalle rotaie finendo contro una palazzina di controllo. Il bilancio, al momento, parla di due morti e una trentina di feriti. Il treno dell’alta velocità Frecciarossa, partito da Milano alle 5.10 e diretto a Salerno, è deragliato all’altezza di Ospedaletto Lodigiano (Lodi) lungo la linea Milano-Bologna. Due vagoni, oltre alla motrice, si sono ribaltati. Il treno non era, per fortuna, molto affollato: si tratta infatti del primo convoglio del mattino, partito all’alba dal capoluogo lombardo e diretto nel capoluogo campano. «Poteva essere una carneficina», ha detto il prefetto di Lodi Marcello Cardona. La Procura indaga per disastro colposo e plurimo omicidio colposo.

Treno deragliato, la protesta dei sindacati

La reazione dei sindacati alla notizia dell’incidente è curiosa. Per protesta, dichiarano per domani uno sciopero, che finirà per penalizzare, ancora una volta, gli utenti, soprattutto i pendolari, incolpevoli. «La notizia della perdita di due colleghi e del ferimento di altri due e di 25 passeggeri ci addolora profondamente. Esprimiamo vicinanza e cordoglio alle famiglie dei due colleghi deceduti e auguriamo pronta guarigione ai colleghi e ai passeggeri feriti». Lo dichiarano Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Fast-Confsal, Ugl Taf e Orsa.

«È terribile – proseguono le organizzazioni sindacali – che facendo correttamente, diligentemente e con professionalità e passione il proprio lavoro si possa perdere la vita. Ed è ancor di più inaccettabile quando questi eventi si verificano in un sistema tra i più avanzati a livello mondiale dal punto di vista della sicurezza. Siamo stati già convocati dal gruppo Fs domani alle 12 e vogliamo capire, per quanto sarà possibile, la dinamica dell’incidente, dopodiché avvieremo tutte le iniziative del caso»’. Concludono Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Fast-Confsal, Ugl Taf e Orsa.

«In considerazione dell’estrema gravità dell’incidente e nel rispetto delle vite umane domani ci sarà uno sciopero di due ore di tutti i ferrovieri dipendenti da tutte le aziende di settore operanti sulla rete nazionale e locale a partire dalle 12 ai sensi della vigente normativa in materia. Come sempre la famiglia dei ferrovieri si stringe ed è solidale con i familiari delle vittime».

La reazione della politica, Meloni: «Fare chiarezza»

«Ci spiace molto, siamo vicini alle famiglie delle due vittime, i due macchinisti. Stiamo accertando le cause che non sono ancora chiare». In mattinata, a margine dell’evento del Moige sul bullismo che si tiene a due passi da Palazzo Chigi, il premier Conte ha così commentato quanto accaduto a Lodi.

«Le immagini del tragico deragliamento di un treno dell’AV nel lodigiano lasciano senza parole. Si faccia al più presto chiarezza sulla dinamica. A nome mio e di Fratelli d’Italia rivolgo le condoglianze alle famiglie delle due vittime, la vicinanza ai feriti e un grazie ai soccorritori». È quanto scrive su Facebook, invece, il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

«Ci siamo svegliati con una notizia terribile. È deragliato un treno ad alta velocità all’altezza di Lodi: si parla di due persone decedute e molti feriti. Il mio pensiero è per loro, le loro famiglie, per i Vigili del Fuoco e per tutti coloro che sono lì ora. #frecciarossa». Così Nicola Zingaretti, segretario del Partito democratico, sulle sue pagine social dopo l’incidente ferroviario avvenuto a Lodi.

«Ogni giorno migliaia d’italiani, pendolari e non, viaggiano in treno. Tragedie come quella di oggi a Lodi non devono accadere. Si faccia subito chiarezza sull’incidente. Condoglianze ai familiari delle vittime». Così in un tweet Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia.

«La mia vicinanza ai famigliari e ai colleghi dei due macchinisti del Frecciarossa morti in servizio e un ringraziamento ai soccorritori. Se qualcuno ha sbagliato dovrà pagare». E’ quanto scrive su Facebook il leader della Lega Matteo Salvini.