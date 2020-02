Rai multata per un milione e mezzo di euro dall’Agcom perché non doveva mostrare al Tg2 il volto filoarabo della Svezia di oggi.

E’ vietato raccontare la trasformazione di un paese che veniva esaltato come il cuore dell’Europa del nord e che invece oggi vede intere zone dominate da bande di importazione in cui non entra neppure la polizia.

La “colpa” del Tg2

A spiegare nei dettagli che cosa accade a viale Mazzini e il pesante ingresso a gamba tesa dell’agenzia delle comunicazioni – Agcom – è il sito 7colli con un suo informato editoriale online stamane.

Il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano “ha sguinzagliato cronista e troupe. E ha raccontato a suon di reportage di Manuela Moreno che ci siano intere zone dove la polizia svedese non entra. Gli agenti non si vedono”.

Islam padrone in Svezia

“Poi – continua 7colli – lo spinoso tema dei foreign fighters. I terroristi islamici che sono pronti a tutto. Il Tg2 ha dimostrato che la situazione svedese non ha confronti in Europa, pari solo a quello del Belgio”.

E ci si chiede, dopo aver consultato fior di documentazione e informazioni provenienti sul tema da diverse fonti autorevolissime quali Bbc, Cnn e Cbs, dove sia la violazione del pluralismo. Ma soprattutto è questo il mestiere dell’Agcom, che è con un vertice che sarà rinnovato nei prossimi giorni dal Parlamento?

Anche questo è il quesito che ci si pone. Se la legge affida all’Agenzia per le comunicazioni il compito di calcolare minuti e secondi di presenza politica e se i tempi non sono rispettati, tutto si tiene. “E ci sta – aggiunge il servizio – anche perché non abbiamo dubbi su quante volte ci siano palesi favoritismi o al contrario discriminazioni. Ma se l’Agcom entra nei contenuti allora siamo oltre ogni limite e vorremmo sapere come la Rai intende tutelare le proprie professionalità”.

Anche perché la multa Agcom riguarderebbe anche altre testate della Rai…