Il premier Conte lo difende, anzi, vuole raddoppiare i fondi per il reddito di cittadinanza. Intanto però i casi di tuffe di chi incassava senza averne diritto o di criminali che “arrotondano” col sussidio, si moltiplicano. L’ultimo caso clamoroso arriva da Roma, dove un pusher è stato scoperto dalle Fiamme Gialle.

Pusher col reddito di cittadinanza

Ufficialmente disoccupato, spacciava cocaina e percepiva il Reddito di cittadinanza. Scoperto dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma, l’uomo è stato trovato in possesso di 62 dosi e 5.700 euro in contanti durante una perquisizione in un appartamento nella zona di Mezzocammino. Il Tribunale di Roma, oltre a convalidare l’arresto e a disporre la misura cautelare per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, ha disposto la sospensione del Reddito, in attesa del giudizio.

Un altro “truffatore” faceva affari e incassava il sussidio