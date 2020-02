Sondaggio Ixè, Fratelli d’Italia da record: vola verso il 13%. In caduta libera il M5S

È un vero e proprio boom quello fatto registrare dall’ultimo sondaggio Ixé per il programma Cartabianca, andato in onda ieri sera su Raitre. Il partito di Giorgia Meloni fa registrare il suo nuovo record, nelle rilevazioni demoscopiche, toccando quota 12,7, a un passo dal 13%. Nel centrodestra, per gli altri partiti, non si registrano particolari scossoni. Il trend rispecchia i dati della settimana scorsa.

Sondaggio Ixè, il tracollo del M5S

La Lega resta stabile al 28%, ForzaItalia si atetsta al 6,7% con un leggero calo dello 0,3%. Tra le forze di governo, il Pd risale leggermente sopra al 20%, il M5s scende sotto al 15%, al 14,9%. Un altro passo verso il baratro, quello del Movimento fondato da Beppe Grillo, che paga il cambio di fronte al governo e l’improbabile e arraffazzonata alleanza con il Pd. Invariato invece il dato per Italia Viva: il partito di Matteo Renzi resta fermo al 3,2%.

Quanto invece alla fiducia riposta dagli italiani nei leader, al primo posto rimane il presidente del Consiglio Conte al 38%, ma in calo rispetto alla scorsa settimana. Al secondo posto, un altro brillante risultato per Fratelli d’Italia, che piazza Giorgia Meloni al secondo post0 con il 35%, davanti a Matteo Salvini, fermo al 31%. Solo quarto il segretario del Pd Nicola Zingaretti con il 26%, in discesa libera nelle simpatie della gente Luigi Di Maio (19%) e Matteo Renzi (13%).

L’amaro sfogo di Paragone

«L’unico vero 5 Stelle rimasto sono io. Al di là delle etichette, ci sono alcuni valori, alcune battaglie che erano storiche del Movimento e che adesso non lo sono più. Addirittura l’altro giorno ho visto che Vito Crimi non si ricordava più la quinta stella. Se non ti ricordi l’acqua pubblica, la mobilità e lo sviluppo sostenibile, è un problema». Lo ha detto Gianluigi Paragone, senatore ex 5Stelle approdato al Gruppo Misto a palazzo Madama, alla trasmissione ”L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus.