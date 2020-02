Il sondaggio, l’ultimissimo, di ieri sera, parla chiaro. Il governo vacilla e i grillini avanza invece il Pd e il centrodestra unito, con la Lega in leggero calo e FdI in crescita, sfiora la maggioranza assoluta. L’ultima rilevazione conferma il trend delle ultime settimane. E ancora non “registra” la disaffezione degli elettori per l’ultima fibrillazione del governo.

Il sondaggio che anticipa la crisi

Il Pd continua a guadagnare terreno salendo dal 19,2 al 20% mentreil Movimento 5 Stelle perde ancora consensi passando dal 15,2 al 15%. È quanto emerge dagli ultimi sondaggi Index Research per Piazzapulita. In leggero calo anche la Lega che perde lo 0,6% passando dal 31,5 al 30,9% mentre continua a guadagnare terreno Fratelli d’Italia che con un +0,2% rispetto alla scorsa settimana passa all’11,3%. Giù, penalizzato forse dalle minacce al governo, il partito di Matteo Renzi Italia Viva che dal suo 4,2% passa al 4,1.

A livello di coalizione resta ancora più forte il Centrodestra che, seppur in calo dello 0,4% rispetto alla scorsa settimana, vede ancora l’alleanza Lega-Fdi, Forza Italia al 48,1% contro una più debole alleanza ‘giallorossa’ che seppur in crescita dello 0,3% è ancora ferma a un 42,2%.