Salvini: «Denunciamo il governatore Rossi, sta mettendo a rischio la salute dei toscani»

«Presentiamo un esposto denuncia contro il presidente Rossi. Che non facendo tutti i controlli necessari su chi rientra dalla Cina. Mette a rischio la salute dei cittadini toscani e accusa chi lo critica, scienziati e medici compresi, di essere un “fascioleghista”». Matteo Salvini va giù pesante contro il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi.

Il leader del Carroccio punta l’indice sul rischio contagio del coronavirus. «Sto rientrando in Lombardia per l’emergenza, farò un salto in Regione, a ora di pranzo, perché la situazione è preoccupante. Perché, non sta a me dirlo, non c’è un contagiato ma più di uno. Tutti localizzati nella stessa località e il problema è che erano in giro da giorni, in Lombardia e non solo». Da Casalecchio di Reno (Bologna) Salvini lancia l’allarme «Se stai in giro per giorni e giorni, quante persone hai incontrato? Se sono 3 casi, sono 3 casi. Però abbiamo visto che è virale questa bestia…».

Dall’emergenza salute alla cronaca politica. «Con Renzi non si possono trovare accordi», taglia corto a proposito delle ultime mosse di Forza Italia raccontate dai retroscena giornalistici. Starebbe cercando di trovare un’intesa con Italia Viva. «Non mi risulta – dice Salvini – su alcuni temi Renzi ha ragione. Sul fatto che la riforma della giustizia così come ideata non funziona. Che bisogna aprire i cantieri, che il reddito di cittadinanza così come è stato strutturato non funziona. Se ha ragione su questi fronti, però, tolga la fiducia al governo».

Il leader del Carroccio si augura il capolinea per il Conte bis. «Mi auguro che non tenga, perché la cosa logorante è che sono cinque mesi di litigi continui. Non dico questo perché ho smania di andare io al governo. Ma perché è un governo totalmente bloccato su tutto». Adesso c’è l’Italia che sta aspettando l’incontro Conte-Renzi. «Non mi pare normale un Paese dove, prima aspetti Renzi da Bruno Vespa, poi aspetti l’incontro Conte-Renzi, poi aspetti che le Sardine vadano da Mattarella: non siamo un Paese normale. La produzione industriale è crollata e noi aspettiamo l’incontro Conte-Renzi. L’incontro potrebbero farlo in cabina elettorale…».