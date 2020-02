Forse ora Conte capirà che gli sta per succedere. L’avvocato del popolo dovrà nominare un difensore se c’è giustizia in Italia. La lettura delle motivazioni della Cassazione sull’aiutino a Carola Rackete è illuminante. La comandante tedesca in pratica ha fatto il suo dovere speronando la guardia di Finanza e per questo “non doveva essere arrestata”. Lo dice proprio la Cassazione.

Con il suo carico di 42 migranti la Rackete decise anche sarebbe approdata a Lampedusa a ogni costo. E per quei giudici è un dovere l’approdo e non solo il salvataggio in mare.

Il problema di Conte

Aldilà delle considerazioni già espresse sul nostro giornale – chiunque può decidere di fare del nostro Paese il “campo profughi d’Europa”, speronando anche una nave militare in servizio, e farla franca – la riflessione può aprire un altro scenario.