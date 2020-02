Vogliono il Conte tre. Ma non ci riusciranno. Se ci riescono? Andremo all’opposizione. La prosecuzione del bombardamento renziano sul quartier generale di Palazzo Chigi non deve trarre in inganno. Non siamo alla guerra, ma nel bel mezzo di una commedia degli inganni tra autentici bugiardi in cui si alternano gialli e rossi di varie tonalità cromatiche. Ma tutti identificabili dalla vergognosa propensione alla balla.

Ed è il presidente Mattarella che li dovrà mettere alla porta nel momento in cui costoro dovessero affacciarsi al Quirinale. In rete impazza un video parodia che offriamo ai nostri lettori in cui le parolacce che ascoltiamo sono infinitamente meno volgari delle menzogne che questi personaggi propinano agli italiani.

Bugiardi e basta

Le riascolti anche il capo dello Stato. E come insegnava un antico esperto di cose democristiane – che però non davano questo spettacolo immondo – per capire la verità faccia un gioco. In ognuna delle frasi che pronunciano i politici nel video tolga il “non” quando lo trova e lo aggiunga quando non c’è.

Matteo Renzi che annuncia che in caso di sconfitta al referendum “(non) lascio la politica” e pretende che il suo inganno venga letto come un “gesto di grande coraggio ma anche di dignità”. Ritenta, Matteo, che sarai più fortunato la prossima volta.