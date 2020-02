Montecitorio approva due ordini del giorno di Fratelli d’Italia sull’emergenza coronavirus. Lo annuncia Fabio Rampelli, che punta l’indice sui contraccolpi economici dell’allarme sanità che rischia di mettere in ginocchio gli imprenditori. Alimentando sfiducia nei cittadini.

Rampelli: Stralciare le spese mediche dal rapporto deficit-pil

«Il governo s’impegnerà affinché le spese previste per fronteggiare il coronavirus siano stralciate in Europa dal rapporto Deficit/Pil. Così come sarà prevista un’assunzione straordinaria del personale medico e sanitario», dichiara il vicepresidente della Camera. «Questo per evitare che i pazienti colpiti da altre patologie possano subire danni. Proprio a causa della concentrazione di forze sull’attuale emergenza infettiva». Sono questi i punti qualificanti dei due ordini del giorno approvati dalla Camera con il parere favorevole del governo.

Bellucci: subito nuove assunzioni di medici

«Il decreto legge, di natura prettamente sanitaria», dichiarano Rampelli (primo firmatario dell’odg sulla flessibilità) e Maria Teresa Bellucci, «si è dunque rafforzato di due questioni politico-economiche centrali . Che, se non affrontate, rischiavano di diventare esplosive. Per i conti pubblici e per il sistema sanitario nazionale. Da una parte infatti, la straordinaria spesa che lo Stato sta affrontando per contenere il virus non può costituire un’aggravante della spesa pubblica. E quindi condizionare il giudizio della Commissione in una ipotetica apertura d’infrazione. Dall’altra c’è la necessità di assumere nuove risorse negli ospedali. Per irrobustire l’assistenza sanitaria in una fase di eccezionale emergenza».