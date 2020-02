“Questi si sono bevuti il cervello”. Nicola Porro a valanga contro le sardine

Nicola Porro picchia durissimo contro le Sardine. Rabbia e ilarità. E ha ragione da vendere. L’intervista concessa da Mattia Santori a La Stampa è stato l’ennesimo assist al conduttore di Quarta Repubblica. Parole in libertà, programmi zero, e banalità a go-go. La pazienza è al colmo. Il numero uno delle sardine, Mattia Santori, soprannominato “cerchietto”, da Porro, colleziona figuracce in ogni intervento in tv. E anche l’intervista sull’autorevole La Stampa non ha modificato il giudizio sull’inconcludenza di una gruppo, emanazione del Pd, ma dalle idee confuse. “Ma chi lo ha eletto?”, continua chiedere Nicola Porro in un intervento al vetriolo dalla sua rubrica La zuppa di porro.

Santori imbarazzante

“Da morire dalle risate l’intervista de La Stampa a cerchietto Santori”, insiste Porro. Che rammenta come Santori sia “ stato sputt*** l’altro giorno in televisione da Ogongo”, la sardina romana. Che, ospite a Quarta Repubblica “dice di avergli mandato degli sms dicendo che era un piccolo leaderino che ordina agli altri tu in tv non ci devi andare, tu di politica non devi parlare”. Non è stato il solo intervento imbarazzante di Santori in tv