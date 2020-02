Un’aggressione brutale. Una violenza inaudita. Un’azione feroce, quella messa in atto da un immigrato marocchino 26enne contro due ragazze, una delle quali minorenne. Accade tutto nella notte tra sabato e domenica scorsi nel centro storico di Firenze. Un video ripreso dalle telecamere di sorveglianza in strada riprende tutto e immortala la scena terrificante. Due donne stanno passeggiando. È già buio, e in strada c’è poca gente. L’uomo individua il suo bersaglio. Una donne, sola. La bracca. Incombe su di lei e, all’improvviso, comincia a colpirla con una bottiglia che, nelle immagini, sembra spuntare dal nulla…

Firenze, marocchino aggredisce a bottigliate una 17enne e la rapina

Come riferisce Il Giornale, che rilanica la notizia di cui hanno parlato i quotidiani locali, «la prima rapina è avvenuta intorno all’una e mezzo di notte in via del Melarancio. La vittima, una ragazza di 17 anni straniera, è rimasta ferita al volto. Agli agenti ha raccontato che stava camminando con un’amica verso piazza dell’Unità Italiana quando all’improvviso le si è avvinato un uomo che, da dietro, l’ha colpita in pieno volto con una bottiglia». Lei cade in terra, stordita dal colpo. Terrorizzata da quanto le sta succedendo. Lo straniero approfitta di questo momento di paura e choc e le scippa la borsa. Neanche un’ora dopo la prima rapina violenta, l’uomo è già in cerca di una seconda preda…

Un’ora dopo la prima rapina, lo straniero aggredisce un’altra donna Il modus operando è lo stesso. La finalità, la medesima. Vuole derubare qualcuno. Infierendo anche sulla sua vittima. E così adocchia due giovani ragazze. Sono poco più che 20enni. Stanno scendendo dal tram per passeggiare su via Rosselli, quando il rapinatore marocchino le avvicina e poi si scaglia contro di loro, prendendole di sorpresa alle spalle. Brandendo una bottiglia, ne colpisce una alla testa e al volto. Poi si concentra su una seconda che interviene per difendere la vittima. Ma le due, sarà per lo choc. Sarà per la paura o per la evidente minor forza fisica, cedono: e consegnano all’aggressore portafogli e telefonino della ragazza aggredita per prima. Scatta la caccia all’uomo: il marocchino trovato in stazione Scatta la caccia all’uomo: neanche due ore dopo le aggressioni, le forze dell’ordine rintracciano il 26enne marocchino vicino alla stazione di Santa Maria Novella. Volto, statura, tutto corrisponde alle segnalazioni e alle descrizioni. Se non bastasse, poi, durante la perquisizione di rito gli agenti trovano sul corpo dello straniero i segni di una colluttazione recente e il giubbotto ancora macchiato di sangue. I poliziotti procedono con l’arresto. L’uomo, assicurato al carcere di Sollicciano è neutralizzato. E il gip incaricato del caso convalida il fermo

Sotto il video della violenta aggressione ripreso dalle telecamere in strada postato su Youtube