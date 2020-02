È difficile capirlo: il coronavirus è un guaio o no? Gli scapestrati governanti italiani vogliono aiuto. E dategli questo aiuto, ma ci sarà pure il permesso di chiedere che cosa stanno combinando. Mettetevi nei panni di chi sta ad occhi spalancati e orecchie dritte davanti alla tivù. Al nord comuni sotto coprifuoco. Al sud sbarchi dall’Africa. A Pozzallo, Italia.

Il decreto del governo Conte ha stabilito che si sbarra tutto in presenza del morbo con gli occhi a mandorla. Scordiamoci uffici pubblici, turismo, negozi, bar, supermercati, commercio, stadi, chiese, sagre, scuole e musei. E, quasi per punizione, niente gite scolastiche. Per carità, se queste sono le misure, ci mettiamo sugli attenti ovviamente senza respirare e obbediamo.

Centinaia di clandestini sbarcano a Pozzallo

Ma possiamo chiedere come si concilia tutto questo con oltre duecento clandestini che sbarcano a Pozzallo dalla solita Ocean Viking? Visto che le Ong le conoscete bene e le coccolate, non è che potete chiedere loro – così per cortesia – di portarseli altrove perché tutto questo sa di orribile presa per i fondelli?