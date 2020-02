Prescrizione, Berlusconi: “I grillini sono animati da una follia giustizialista” (video)

Silvio Berlusconi, con un video sulla sua pagina Facebook, parla agli italiani della riforma della prescrizione su cui il governo vacilla. “I Cinquestelle sono animati da una follia giustizialista. Con la riforma della prescrizione cittadini innocenti potranno essere messi sotto pressione per tutta la vita. Con le conseguenze drammatiche che questo può comportare sulla vita delle persone e dei loro famigliari. Se ne sono accorti anche all’interno della stessa maggioranza che queste idee sono pericolosissime. Purtroppo per tenere in piedi il governo questa riforma peggiorativa passerà ugualmente. Tutti i partiti che compongono la maggioranza saranno ugualmente corresponsabili”.

Prescrizione, la Carfagna denuncia la disinformazione

“La maggioranza degli italiani è favorevole allo stop alla prescrizione dopo la sentenza di primo grado? Credo che agli italiani troppo spesso si raccontino delle fake news, soprattutto attraverso i social. Ad esempio, il reato di corruzione in atti giudiziari che si prescrive in 33 anni: bisogna vedere se gli italiani su questo sono informati o no”. Così, a “Otto e mezzo”, su La7, la deputata di Forza Italia, Mara Carfagna, aveva commentato il sondaggio di Demopolis, secondo cui il 54% degli italiani sarebbe favorevole al blocco della prescrizione. Cifre sulle quali, secondo Forza Italia, ci sarebbe molto da discutere.