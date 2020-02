🔴CALO NASCITE Sala vuole risolvere tale problema con l'immigrazione. Come al solito i milanesi vengono ricordati dall'amministrazione solo quando ci sono le tasse da pagare o il biglietto atm da aumentare. Se queste sono le politiche del sindaco, nel giro dei prossimi anni saranno i milanesi stessi a essere turisti in casa propria. Tra le nostre proposte, presentate in consiglio comunale, c'è quella di creare un fondo per le famiglie con almeno un membro residente a Milano da 10 o più anni per contribuire alla copertura delle rette degli asili nido. Sala se ci sei batti un colpo!#LiberiamoMilano

