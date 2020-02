Paragone contro le “stupide” regole dell’Ue: «Senza sovranità monetaria non usciremo dalla crisi» (video)

«Senza sovranità monetaria non usciremo mai dalla crisi». Gianluigi Paragone, il senatore recentemente espulso dal Movimento 5 Stelle, e ora nel gruppo misto del Senato, non si rassegna, ma continua a combattere dall’esterno la sua battaglia contro l’euro. «Venerdì mattina – spiega in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook – ho invitato uno dei massimi esponenti del Mmt, Bill Mitchell a sala Giustiniani al Senato e abbiamo parlato delle ricette proprio di Mmt».

Paragone parla di Mmt

Bill Mitchell è uno dei massimi esponenti mondiali della Modern monetary theory (mmt), teoria macroeconomica di cui sempre più si stanno affermando gli spunti e gli strumenti per uscire dalla crisi. «La Mmt è una teoria – dice Paragone – sta prendendo sempre più piede. Una teoria che vorrebbero tenere sempre più nascosta perché sta smontando dopo averlo portato alla luce il paradigma dell’Europa. Ovvero che così non si cresce, e non si va da nessuna parte. Deve cambiare completamente la visione ed è quello che abbiamo discusso».

La sovranità monetaria è essenziale

E poi ancora: «Mitchell ha parlato del Mmt e del sovranismo che non è né di destra né di sinistra, ma è una condizione necessaria se si vuole sovvertire il maleficio neoliberista incistato nelle stupidissime regole dell’Unione europea. Regole che nessuno vuole rompere davvero. Usando le sue parole “è una lente che ci permette veramente di vedere come funzionano i regimi monetari”. Allora, la sovranità monetaria è essenziale perché finché non aziona la leva del deficit da questa crisi non si esce».

La leva del deficit: il caso Giappone

Sta accadendo in Giappone dove la leva a deficit è ormai la strategia del premier Shinzo Abe. «È importante avere una sovranità monetaria. E questo Mmt lo dimostra chiaramente. Con l’euro e il neoliberismo è stato istituzionalizzato nei trattati che chi rimane nell’euro è condannato a disoccupazione, stagnazione e austerità».