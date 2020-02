Nicola Porro a Michela Murgia: «Nemmeno il coronavirus riesce a fermare la tua spocchia»

Anche Nicola Porro contro Michela Murgia. L’ultima sparata della Murgia ha creato polemiche. La scrittrice rossa, ospite in tv, è riuscita ad augurarsi che il coronavirus “duri ancora un po'”. Mercoledì sera la scrittrice era ospite a L’assedio, la trasmissione in onda sul canale Nove. La conduttrice Daria Bignardi le aveva chiesto come fosse andato il viaggio da Roma a Milano. Ed ecco la risposta infelice che aveva creato in studio imbarazzo. Tanto è vero che la conduttrice aveva cercato di tagliar corto. Ma la scrittrice aveva aggravato la sua posizione, sottolineando: «I mezzi pubblici sono semi-deserti e le città sono più vivibili». Frasi agghiaccianti, contro le quali – tra gli altri – si è scagliato anche Nicola Porro.

Nicola Porro contro la Murgia

«Nemmeno il coronavirus riesce a fermare la spocchia della sinistra radical chic», ha scritto su Twitter introducendo il commento di Max Del Papa contro la Murgia. Il pezzo contro la scrittrice è durissimo. Titolo: Murgia, il classismo ai tempi del coronavirus. nell’articolo scrive: «Anche Murgia è una iperbole; vorrebbe il coronavirus “ancora un po’”: ora, lasciamo pur perdere il giochetto del “se l’avesse detto un altro, uno di destra, se l’avesse detto Salvini o la Meloni”: cosa sarebbe successo è chiarissimo, altro che iperbole, si sarebbe scatenata Murgia inveendo contro il fascista che è chi lo fa, la società maschilista, il razzismo, il nazismo, il sessismo: quante storie, Michela. Tutto già visto, già sentito, tutto strabusato e scontato. Piuttosto, è da rimarcare il curiosissimo concetto di solidarietà, di umanità, di socialità di questa Murgia qua». E poi conclude: «Sai a Murgia quanto gliene frega del contagio, dei morti (tanto, son tutti vecchi o quasi…), delle immani conseguenze sociali ed economiche. Lei punta non alla scoperta di un antidoto, di un vaccino, viceversa al mantenimento dell’epidemia, così può viaggiare bella larga in aereo e per le strade, senza il volgo infame che schiamazzando sciama in processione». Parole di Max Del Papa, condivise in toto da Nicola Porro.