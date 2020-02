Meloni: “Non hanno un briciolo di dignità. Il governo rossogiallo è alla frutta” (video)

Un richiamo alla dignità al governo giallorosso. E’ un ossimoro, ma Giorgia Meloni dai suoi profili social tenta di fare breccia nell’indifendibile Conte 2. La leader di FdI nonnomi a direttamente Giuseppe Conte, ma il richiamo è esplicito. “Il governo è ormai alla frutta. Se è rimasto loro un briciolo di dignità, abbiano il coraggio di presentarsi davanti ai cittadini in libere elezioni. Gli italiani hanno bisogno di un governo unito, forte e che difenda gli interessi nazionali. FdI continua a lavorare per questo”.

Meloni: “Abbiano coraggio dignità”

Delle losche manovre dietro le quinte, delle tattiche e delle manfrine tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi alla Meloni non interessa. Queste alchimie messe in campo contro il sentimento popolare degli italiani sono indigeste. Di qui il richiamo alla dignità. Già nelle scorse ore aveva dichiarato che il governo “è alle battute finali”. “Abbiano il coraggio di presentarsi davanti ai cittadini in libere elezioni”. La dignità se uno non ce l’ha non se la può dare. Come diceva Don Abbondio a proposito del coraggio. Per questo, con la dignità la battaglia è persa. Non è persa, di contro, la sfida che FdI sta lanciando a tutto campo e su ogni aspetto e su ogni i tema della vita del Paese.

Una sfida ripagata dal consenso. “Sono molto felice che il nostro progetto sia sempre più apprezzato e il nostro impegno riconosciuto”, ha detto Giorgia Meloni commentando il lusinghiero 13% dei consensi che il sondaggio Demos le ha assegnato. “Certo, è pur sempre solo un sondaggio, ma la vostra partecipazione ci dà la forza per continuare a dare il massimo per l’Italia e gli italiani. Avanti Fratelli e Sorelle d’Italia! ” ha scritto su Fb.

Quindi Giorgia Meloni ha richiamao l’attenzione sulla raccolta firme di Fratelli d’Italia per le quattro proposte di legge di iniziativa popolare per modificare la Costituzione. Una raccolta che continua in questo fine settimana. I temi sono i cavalli di battaglia di FdI.

– Elezione diretta del Presidente della Repubblica.

– Abolizione dei senatori a vita.

– Tetto alle tasse in Costituzione.

– Supremazia della Costituzione Italiana sulle norme europee.