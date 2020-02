Studiate, ignoranti, e imparate quale massacro è associato alle Foibe. E almeno oggi – non a caso il Giorno del Ricordo – se proprio non volete pregare e rispettare la Memoria degli italiani sterminati da Tito, tacete. Chiudetevi in casa a sbollire il vostro odio, ma non turbate il dolore che si ravviva.

Decenni di oblio sull’Olocausto italiano e dobbiamo stare a sorbirci come mai era accaduto un’ondata di revisionismo antinazionale che da tempo non si conosceva.

Mattarella e il negazionismo

E proprio in questi giorni. E’ come se il prossimo 24 aprile ci mettessimo a raccontare la verità nascosta dai libri di testo sulle responsabilità della guerra che fece scorrere sangue tra partigiani rossi e bianchi. Provate a immaginare l’effetto.